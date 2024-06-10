Если Барделла станет премьер-министром, это повысит шансы Ле Пен стать президентом, когда Франция пойдет на выборы в 2027 году.

"Национальное объединение" выдвинет своего 28-летнего президента на пост премьер-министра Франции, если оно получит большинство на выборах, заявляет партия.

Как пишет Sky News, вице-президент партии Себастьен Шену заявил: "Жордан Барделла - наш кандидат".

Он сменил Марин Ле Пен на посту главы крайне правой партии в 2022 году и является популярной фигурой среди молодых избирателей во Франции.

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Барделла яростно выступал за ограничение свободного передвижения мигрантов путем осуществления национального пограничного контроля.

Если "Национальное объединение" получит большинство, Эммануэль Макрон по-прежнему будет руководить обороной и внешней политикой, но потеряет право определять внутреннюю повестку дня, от экономической политики до безопасности.

"Сегодня вечером наши соотечественники выразили желание перемен. Эммануэль Макрон сегодня - ослабленный президент", - заявил вчера Барделла, реагируя на резкое увеличение результатов своей партии на выборах в Европейский парламент.

Если Барделла станет премьер-министром, это повысит шансы Ле Пен стать президентом, когда Франция пойдет на выборы в 2027 году.

Ситуация во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначил выборы на 30 июня и 7 июля.

Французский лидер завил, что поражение его лагеря на выборах в Европарламент "не является хорошим результатом для партий, которые защищают Европу". "Ультраправые партии, которые в последние годы выступали против многих достижений, добиваются успехов повсюду на континенте", - цитирует его Le Monde.

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