Недавно Швеция передала Украине трансформаторы, генераторы и другое оборудование для энергосистемы.

Украина получит новый "зимний пакет" помощи от Швеции на сумму почти 338 млн долларов, в состав которого войдут системы противовоздушной обороны.

"Новый "зимний пакет" помощи от правительства Швеции на почти $338 млн, который, в частности, включает ПВО - весомый вклад в нашу устойчивость и победу", - отметил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль сообщил, что обсудил с премьер-министром Ульфом Кристерссоном поддержку, необходимую для восстановления украинских объектов энергоинфраструктуры.

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"Шведские трансформаторы, генераторы и другое оборудование уже помогает в восстановлении украинской энергосистемы. Спасибо. В то же время защита неба над Украиной от террористических атак России остается для нас приоритетом", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что также Швеция присоединилась к инициативе президента Украины Grain from Ukraine, выделив 10 млн евро на закупку украинского зерна для стран Азии и Африки.

"Проговорили с господином Кристерссоном и амбициозные планы на близкое будущее: присоединение Украины к ЕС и масштабное послевоенное восстановление", - сообщил премьер Украины.

Помощь Швеции Украине

19 ноября министр обороны Алексей Резников заявил, что Швеция намерена предоставить Украине девятый пакет оборонной помощи на сумму 3 млрд шведских крон. Он включает системы ПВО, транспортные средства, боеприпасы и снаряжение для солдат.

Кроме того, Швеция выделила гуманитарную помощь на 760 млн шведских крон на помощь в зимний период. Из этой суммы 560 млн шведских крон предназначено для Украины, остальное - для Молдовы.