Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Швецию предоставить стране такое оружие, как гаубицы и снаряды.

Швеция предоставит Украине еще 500 миллионов крон ($46,75 миллионов) военной помощи для защиты от российского вторжения.

По словам премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, ее правительство предоставит Украине дополнительный пакет помощи общим размером 1 миллиард крон, он будет предусматривать не только военную часть, но и гражданскую, пишет Reuters.

Она не привела подробностей, что войдет в военный пакет, но сказала, что он будет подобен предыдущей помощи, которая включала противотанковое оружие, средства индивидуальной защиты и оборудование для разминирования.

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"Мы будем продолжать поддерживать Украину, пока будет продолжаться война", – сказала Андерссон.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Швецию предоставить стране такое оружие, как гаубицы и снаряды.

"Пока идет война, мы будем просить больше оружия. Каждый евро, каждая пуля, каждый снаряд имеет значение", - сказал Кулеба журналистам после встречи с Андерссон.

Отмечается, что гражданская часть пакета будет включать закупки украинской пшеницы, которая будет передана странам, испытывающим нехватку продовольствия, и будет способствовать развитию экономики Украины.

Военная помощь Украине

После начала полномасштабного вторжения России западные страны начали оказывать Украине военную помощь для защиты от российской агрессии.

В частности, недавно Великобритания прислала в Украину усовершенствованную модель ракеты с лазерным наведением Brimstone 2. Глава британского правительства Риши Сунак заявил, что Лондон предоставит Украине 120 специальных зенитных орудий и радиолокационные станции.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что стоимость нового пакета военной помощи Украине от Великобритании составляет 50 миллионов фунтов стерлингов. Кроме 125 зенитных орудий и технологий для противодействия иранским БПлА, в пакет помощи войдут десятки радаров и средства радиоэлектронной борьбы с дронами.

Кроме этого, в начале ноября США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Он содержит ракеты ЗРК HAWK, ЗРК Avenger, ракеты Stinger и дополнительные боеприпасы HIMARS. Среди прочего включено также 400 гранатометов, оборудование для разрушения препятствий и зимнее защитное снаряжение. 16 ноября глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что семь стран намерены предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

На фоне масштабов войны в Украине, по данным издания The New York Times, 20 из 30 стран-членов НАТО уже исчерпали свои ресурсы для поставки оружия в нашем государстве, и пополнение запасов оружия для них оказалось довольно трудным процессом. На фоне увеличившегося спроса на вооружения, западные компании увеличивают производство оружия.

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