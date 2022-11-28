Глава шведского МИД отметил, что Стокгольм и дальше будет помогать Киеву

Швеция нашла единственный способ остановить Российскую Федерацию, развязавшую войну в Украине. Для достижения этой цели Стокгольм готов и дальше поддерживать Киев.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем отметил, что последний пакет военной помощи стал дороже совокупной стоимости предыдущих.

"Только нанеся ей (России - УНИАН) поражение в войне мы сможем обеспечить мирное и стабильное будущее. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. А для этого последнее слово должно быть за украинскими властями. Но единственное, что может завершить этот конфликт - это военное поражение России", - заявил дипломат в интервью для LRT.

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По его словам, проигрыш Украины будет сигналом для всех диктаторов, что война может быть действенным способом достижения целей.

"Это было бы абсолютно неприемлемо. Швеция - очень миролюбивая страна. Но мы умеем распознать войны, в которых необходимо победить", - подытожил глава шведского внешнеполитического ведомства.

Позиция Швеции по войне в Украине - что известно

Стокгольм уже направил Киеву ряд пакетов военной помощи. В частности, Швеция передала противокорабельные ракеты и многоразовые гранатометы Carl Gustaf.

16 ноября шведское правительство представило зимний пакет помощи Украине, в который войдут средства ПВО, машины повышенной проходимости, средства защиты, зимнее снаряжение и палатки. Пакет помощи Украине составляет 720 миллионов шведских крон или 60 миллионов долларов.

17 ноября парламент Швеции одобрил изменения в госбюджет, которыми предусматривается выделение Украине военной помощи на рекордную сумму - 287 миллионов долларов.

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