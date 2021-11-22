Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил власти России о "чрезвычайно серьезных последствиях" в случае вторжения в Украину.
Как сообщает французская новостная радиостанция RFI, об этом Ле Дриан заявил в эфире радиостанции RTL.
Ле Дриан отметил, что Франция обеспокоена "концентрацией сил" РФ у границ с Украиной.
В случае "любого нарушения украинской границы и любого вторжения", наступят "чрезвычайно серьезные последствия", предупредил он.
Читайте такжеУгроза вторжения России в Украину: у Путина заговорили о "попытке провокации"Глава МИД Франции также сказал, что в последние месяцы "ускорилось сползание к авторитаризму" путинского режима, отметив усилившиеся репрессии в отношении оппозиции. "Этот авторитарный крен тревожен", – подчеркнул Ле Дриан.
Он заявил, что президент РФ Владимир Путин "хочет обеспечить свою власть, обеспечить вес России на международной арене" и "не хочет видеть своим соседом сильную и единую Европу".
При этом глава МИД Франции отметил, что Россия остается соседом Европы - "иногда невыносимым соседом", с которым так или иначе нужно "продолжать разговаривать". В этих целях на прошлой неделе была организована встреча в формате "два плюс два" между министрами иностранных дел и обороны Франции и России, сообщил Ле Дриан.
"Не могу сказать, что она прошла очень хорошо, но она состоялась. Нужно сохранять пути диалога", – подчеркнул он.
Ранее в украинской разведке заявили, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тысячи военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.
20 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не верит в масштабное вторжение России в нашу страну.