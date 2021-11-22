Французская сторона обеспокоена из-за "концентрации сил" РФ возле украинской границы.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил власти России о "чрезвычайно серьезных последствиях" в случае вторжения в Украину.

Как сообщает французская новостная радиостанция RFI, об этом Ле Дриан заявил в эфире радиостанции RTL.

Ле Дриан отметил, что Франция обеспокоена "концентрацией сил" РФ у границ с Украиной.

В случае "любого нарушения украинской границы и любого вторжения", наступят "чрезвычайно серьезные последствия", предупредил он.

Читайте такжеУгроза вторжения России в Украину: у Путина заговорили о "попытке провокации"Глава МИД Франции также сказал, что в последние месяцы "ускорилось сползание к авторитаризму" путинского режима, отметив усилившиеся репрессии в отношении оппозиции. "Этот авторитарный крен тревожен", – подчеркнул Ле Дриан.

Он заявил, что президент РФ Владимир Путин "хочет обеспечить свою власть, обеспечить вес России на международной арене" и "не хочет видеть своим соседом сильную и единую Европу".

При этом глава МИД Франции отметил, что Россия остается соседом Европы - "иногда невыносимым соседом", с которым так или иначе нужно "продолжать разговаривать". В этих целях на прошлой неделе была организована встреча в формате "два плюс два" между министрами иностранных дел и обороны Франции и России, сообщил Ле Дриан.

"Не могу сказать, что она прошла очень хорошо, но она состоялась. Нужно сохранять пути диалога", – подчеркнул он.

Ранее в украинской разведке заявили, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тысячи военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

20 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не верит в масштабное вторжение России в нашу страну.

Автор: Виталий Саенко