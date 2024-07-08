В 2024 году Польша предоставит несколько пакетов существенной военной помощи и продолжит оказывать значительную поддержку в течение следующих 10 лет.

Украина и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписано в Варшаве.

В частности, соглашение заключили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск.

В тексте соглашения сказано, что Украина и Польша "готовы проводить регулярные консультации по стратегическим вопросам и координации поддержки с целью оказания помощи Украине в ее защите от российской агрессии".

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Главная цель соглашения - поддержать самооборону Украины против российской агрессии.

Согласно соглашению, Украина и Польша стремятся "развивать политическое, военное, безопасность, оборонное и экономическое сотрудничество", "сотрудничать по вопросам оснащения и подготовки Сил безопасности и обороны Украины", "способствовать развитию будущих Сил обороны Украины", "поддерживать процесс интеграции Украины в евроатлантические и европейские структуры" и тому подобное.

В Соглашении сказано, что страны стремятся "поддерживать стремление к справедливому и длительному миру и безопасности для Украины на основе вывода российских войск с территории Украины, восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, а также привлечения России, ее руководства и соучастников к ответственности за все преступления, совершенные против Украины и ее народа".

"В случае возобновления российской агрессии против Украины после прекращения текущих боевых действий или в случае значительной эскалации текущей агрессии и по просьбе любого из Участников Участники немедленно проведут консультации в течение 24 часов с целью определения необходимых мер для противодействия или сдерживания агрессии", - отмечается в соглашении.

Вместе с тем, в документе сказано, что с начала 2022 года Польша предоставила 44 пакета различных видов вооружения и боеприпасов. Их общая стоимость вместе с другими формами поддержки Вооруженных Сил Украины, особенно в форме подготовки, материально-технического обеспечения, снабжения, технического обслуживания и ремонта, а также в медицинской сфере, превысила 4 миллиарда евро.

"Учитывая вышесказанное, в 2024 году Польша предоставит несколько пакетов существенной военной помощи и продолжит оказывать значительную поддержку в течение следующих 10 лет.

Польша будет продолжать выделять военную помощь Украине столько, сколько потребуется, предоставляя приоритет усилиям, направленным на укрепление боевых возможностей Украины во всех сферах", - говорится в соглашении.

Соглашения по безопасности Украины - детали

13 июня президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение между США и Украиной по безопасности, рассчитанное на 10 лет.

27 июня Украина подписала соглашения о сотрудничестве в области безопасности с Европейским Союзом, Литвой и Эстонией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время участия в заседании Европейского Совета на уровне лидеров ЕС в Брюсселе.

Эти договоренности впервые закрепляют многосторонние долгосрочные обязательства всех 27 государств - членов ЕС предоставлять Украине широкую поддержку во всех ключевых сферах: военную, финансовую, гуманитарную и политическую помощь в течение десяти лет.

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