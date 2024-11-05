Стало известно, сколько заявок уже отправили украинцы.

Украинский легион в Польше получил уже более 500 заявок от украинцев, которые живут в 30 странах мира. Среди заявителей есть люди из Великобритании, Ирландии, Канады и Соединенных Штатов Америки.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на данные от представителя центра. По его словам, 90% заявок поступило от мужчин, еще 10% - от женщин. Около половины заявителей не достигли 25 лет, а примерно 80% людей ранее не имели никакого отношения к армии. Отмечается, что женщины обычно заинтересованы в медицинских специальностях, однако некоторые спрашивали и о деятельности снайпера:

"Если говорить о военных специальностях, то молодые люди больше декларируют желание попасть в дальнейшем в штурмовые подразделения или быть операторами БПЛА. Старшие лица склоняются к должностям, близким к их специальностям в мирной жизни, например в подразделениях материального обеспечения".

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В рекрутинговом центре сообщили журналистам, что уже до конца года первое подразделение легиона подпишет контракты с Вооруженными силами Украины (на три года или до завершения особого периода), а затем будет проходить обучение на одном из польских полигонов.

Обучать украинцев будут инструкторы стран Североатлантического Альянса. Украина обеспечит их военной формой и медикаментами, а Польша предоставит свою инфраструктуру, технику и вооружение. Пока неизвестно, вооружит ли их Варшава для непосредственного участия в боевых действиях.

Украинский легион

Как сообщал УНИАН, летом Киев подписал с Варшавой двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно предусматривает формирование и подготовку на территории Польши Украинского легиона, который будет состоять из добровольцев.

В начале октября в Министерстве обороны сообщали, что в первый рекрутинговый центр в Люблине поступило 138 заявок.

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