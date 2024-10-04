Сообщается, что процесс рекрутинга происходит через подачу заявок на официальном сайте Украинского легиона или через консульства и посольства.

Министерство обороны Украины подтвердило, что инициатива "Украинский легион", которая имеет целью привлечь украинцев за рубежом в Силы обороны Украины, начала первый набор добровольцев.

Там отчитались, что первый рекрутинговый центр открылся в польском Люблине на базе украинского консульства.

"За первые дни открытия центра рекрутинга в Люблине поступило 138 заявок на собеседование через сайт и еще 58 - через консульские учреждения. После их обработки персонал рекрутингового центра связывается с кандидатами для проведения предварительной беседы, уточнения данных и определения должностей", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что на базе центра работает военно-врачебная комиссия, в состав которой входят врачи и медицинский персонал со всем необходимым оборудованием для проведения обследований и выдачи заключений о пригодности к службе. Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил:

"После оформления подготовка добровольцев будет происходить на полигоне, который развернула польская сторона".

Сообщается, что процесс рекрутинга происходит через подачу заявок на официальном сайте Украинского легиона или через консульства и посольства.

"Кандидатов, которые имеют украинские паспорта, приглашают в рекрутинговый центр на собеседование с командиром, во время которого определяется должность, проверяются документы и выдается направление на медицинский осмотр. Если медкомиссия прошла успешно, доброволец получает дату подписания контракта, обычно через две недели после завершения всех проверок", - утверждают в Минобороны.

Гаврилюк утверждает, что после подписания контракта добровольцы отправляются на полигон для прохождения обучения, которое продлится 35 дней.

"В дальнейшем военнослужащие могут быть направлены на повышение навыков на одну из европейских баз НАТО еще на несколько месяцев", - добавил заместитель.

Украинский легион в Польше - детали

В Польше проходит формирование Украинского добровольческого легиона для военной подготовки украинцев. Однако пока что к легиону присоединилось крайне мало людей. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы не несем ответственности за вербовку. Однако количество людей, которые должны были зарегистрироваться с украинской стороны, слишком мало", - сказал он.

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