Теперь украинские беженцы будут иметь возможность жить в таких пунктах только 90 дней.

В Ирландии скоро будет закрыто значительное количество центров для украинских беженцев. Об этом заявили в департаменте интеграции ирландского правительства, пишет The Irish Times.

Такие действия будут внедрять из-за новой политики, которая предусматривает предоставление жилья людям, нуждающимся во временной защите, только на 90 дней. В департаменте отметили, что люди ежедневно оставляют жилье, которое предоставило государство, чтобы найти собственное. Поэтому сейчас ведомство пытается "консолидировать и рационализировать портфель жилья для лиц, нуждающихся во временной защите".

В то же время глава правительства Ирландии Саймон Харрис заявил, что почти 70 контрактов на размещение беженцев из Украины перестанут действовать вскоре, поэтому многие гостиницы и общественные объекты, которые использовались как жилье для беженцев, снова будут доступны для местных жителей.

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"Ожидается, что значительное количество контрактов закончится в течение следующих месяцев, и департамент постарается запланировать переезды на летние месяцы, чтобы по возможности минимизировать срыв учебного года", - отметил пресс-секретарь департамента.

Также в последние месяцы правительство страны ввело более жесткие правила по соцпомощи для граждан Украины.

Украинские беженцы в мире - последние новости

Как писал УНИАН, в Германии предложили создать фиксированную систему распределения украинских беженцев в масштабах всего Европейского Союза. По словам пресс-секретаря Федерального министра внутренних дел страны Нэнси Фезер, Германия "решительно выступает за солидарность в распределении лиц, ищущих защиты, и считает, что особенно необходимо обсудить и найти решение относительно вторичной миграции из других стран-членов ЕС".

Также сообщалось, что более половины украинцев за рубежом все еще планирует вернуться в родную страну. Однако возросло количество беженцев, которым больше нравится жить за границей, чем в Украине.

"Ожидаемо, дольше пребывания за рубежом сопровождается высоким уровнем адаптации к новой жизни. По сравнению с маем 2023, в январе 2024 большая часть беженцев сообщает, что им больше нравится за рубежом, чем в Украине", - отмечается в результатах опроса.

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