Количество случаев такого мошенничества растет ежедневно.

Украинские беженцы в Великобритании становятся жертвами "чрезвычайно изощренного мошенничества". Как пишет The Independent, украинцев обманывают, когда они пытаются воспользоваться британской государственной программой помощи беженцам Homes for Ukraine.

Благотворительные организации сообщили, что они имеют дело с растущим числом случаев, когда преступники, воспользовавшись отчаянием украинцев, заставляют их платить сотни фунтов стерлингов за разрешение на путевые письма в Великобританию и поддельные британские визы.

Хотя некоторые из этих жертв мошенничества оказались в "ужасном положении" после того, как по прибытии в Британию их классифицировали как нелегальных мигрантов и их паспорта изъяли, британские пограничники все же чаще предоставляют шестимесячные визы украинцам, ставшим жертвами мошенничества.

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Но благотворительные организации обеспокоены тем, что, несмотря на предоставление этих дискреционных шестимесячных визовых штампов, некоторые украинские жертвы мошенничества все еще остаются без доступа к жилью и льготам, потому что местные органы власти и работники центра занятости не признают их пребывание в стране законным.

Мария, чей родной город на востоке Украины оккупирован Россией, рассказала как выглядит эта мошенническая схема. Ей прислали якобы британскую визу и информацию о ее британских спонсорах (поручителях, предоставляющих жилье) после того, как она заплатила около 300 фунтов стерлингов за помощь в организации своего переезда в Британию.

"Я была уверена, что [мои спонсоры] ждут меня в Англии. Но когда я прибыла в аэропорт Станстед, я обнаружила, что мое письмо от Министерства внутренних дел было подделкой. Офицер поставил штамп с временной визой в моем паспорте и сказал мне пойти в общественную администрацию, в которой, как было сказано, жил мой "спонсор". Когда в администрации сказали, что такой спонсор у них не зарегистрирован, я чуть не потеряла сознание. Что делать? Мне больше некуда было идти", - рассказала женщина.

Красный Крест поместил Марию во временное убежище, которое предоставило ей 30 фунтов стерлингов в неделю, чтобы жить, пока она боролась за получение биометрического вида на жительство в течение четырех месяцев. Это означало, что она не могла работать, учиться, подавать заявление на получение пособий или посещать врача.

В МВД Британии говорят, что им известно о проблеме использования украинских беженцев британскими сетями организованной преступности. В министерстве уверяют, что работают над выявлением и предотвращением подобных случаев.

Благотворительные организации предупреждают украинцев, что так называемые "украинские" визы, которые выдает Британия беженцам из Украины, являются бесплатными. Поэтому требование заплатить за них уже должно настораживать. Также украинцев призывают тщательнее проверять спонсоров, предоставляющих жилье в Британии, в частности проводить хотя бы один видеозвонок.

Представитель благотворительной организации Settled Крис Кэппи предположил, что этот всплеск мошенничества связан с существенным сокращением желающих предоставить жилье украинцам по программе Homes for Ukraine.

В британском Красном Кресте также рассказали, что им известно о небольшом количестве случаев, когда британские спонсоры оплачивали поездку украинских семей в Великобританию при условии, что те примут конкретное предложение работы. Но по прибытии оказывалось что условия трудоустройства значительно отличаются от тех, что были договорены изначально.

"Мы также слышали, что это имеет место в ситуациях, когда добавленная стоимость жизни (коммунальные услуги, расходы на питание), связанная с размещением семьи, используется как причина заставлять людей работать эксплуатационным образом", – говорят в Красном Кресте.

Другие благотворительные организации ранее предупреждали о том, что хозяева жилья взимают с беженцев арендную плату и чрезмерные счета.

Украинские беженцы в Европе

Как писал УНИАН, Чехия ввела механизм выплат украинским беженцам, которые вызвались вернуться на родину. Соответствующий закон подписал президент страны Петер Павел.

Также мы рассказывали, что в Европарламенте резко отреагировали на желание Эстонии выдавать украинцев для мобилизации. Депутат Европарламента призвал привлечь к ответственности таких политиков.

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