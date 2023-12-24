Также Чехия продлила защиту беженцев еще на один год.

Чехия ввела механизм выплат украинским беженцам, которые согласны вернуться на родину. Соответствующий закон подписал президент страны Петер Павел.

Главным положением закона является продление защиты для украинских беженцев в Чехии до марта 2025 года, что является имплементацией решения Совета Евросоюза. Ранее ряд стран ЕС уже приняли аналогичное решение.

Но кроме этого подписанный президентом закон предусматривает новую норму – о предоставлении финансовой поддержки беженцам, которые готовы вернуться в Украину. Размер этой поддержки в законе не прописан, его будет определять правительство Чехии.

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Каждый беженец сможет претендовать на получение такой помощи только один раз. Причем сделать это нужно не позднее, чем за три месяца до окончания права на пребывание в Чехии. То есть, например, если в следующем году война кончится, и Чехия не будет продлевать защиту беженцев еще на год, оформить эту выплату нужно будет не позднее декабря 2024 года.

Если же позже получатель пособия захочет получить долгосрочную визу Чехии, ему придется вернуть половину от полученной по этой программе выплаты.

Украинские беженцы в Чехии

Как писал УНИАН, правительство Чехии пытается трудоустроить украинских беженцев в секторе здравоохранения и социальных услуг – двух секторах, которые сталкиваются с давней проблемой нехватки рабочей силы.

В целом чешские власти убеждены, что им удалось значительно лучше справиться с интеграцией украинских беженцев, чем остальным странам ЕС. Так, из около 373 000 украинских беженцев (включая детей и пенсионеров), находящихся в Чехии, работу нашли 123 000 человек.

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