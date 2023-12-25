Депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес резко прокомментировал заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса о передаче Украине мужчин, подлежащих мобилизации.
В своем посте в соцсети X (бывший Twitter) он написал, что политики Евросоюза должны ответить за разжигание очередного конфликта в Украине.
"Мы знаем, где в Эстонии живут эти люди". Итак, они хотят швырнуть еще больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США в Украине, которую невозможно выиграть? Европейские политики, которые поддерживают эту войну, должны быть привлечены к ответственности", – написал депутат.
Мобилизация в Украине
Несколько ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что все мужчины, проживающие в Германии и пригодные к военной службе, должны пополнить ряды ВСУ. По его словам, военнообязанных граждан Украины, которые живут за границей, попросят явиться в призывные пункты.
Впоследствии УНИАН сообщил, что Верховная Рада вместе с оборонными ведомствами страны работает над подготовкой законопроекта о мобилизации мужчин за границей.
В правительстве Германии уже заявили, что не будут заставлять украинцев возвращаться для службы в армии.
Позже стало известно, что Эстония готова выдавать Украине военнообязанных беженцев.