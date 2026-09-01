Каллас нашла способ усилить ПВО Украины на фоне массированных атак РФ

Кроме того, ведется работа со странами за пределами Европейского Союза с целью получения перехватчиков.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала страны-члены предоставить Украине необходимые ракеты-перехватчики, срок хранения которых вскоре истекает. Об этом она сообщила перед началом неформального заседания министров обороны стран-членов Европейского союза в Ирландии.

"Июль и август стали самыми смертоносными месяцами для гражданского населения в Украине. Россия действительно усиливает давление, чтобы нанести как можно больше вреда народу Украины и сломить его. Украинцы, конечно, стоят твердо, и мы должны их поддерживать", - сказала она.

Каллас подчеркнула, что главная проблема - это противовоздушная оборона, ведь Украине не хватает перехватчиков.

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"Мы знаем, что у некоторых стран есть перехватчики, срок годности которых скоро истечет. Поэтому было бы очень хорошо, если бы их передали Украине, чтобы она могла использовать их для защиты своего народа. Мы также проводим информационно-просветительскую работу со странами за пределами Европейского Союза, чтобы получить перехватчики для защиты гражданского населения. Но, конечно, это очень сложно", - отметила глава дипломатии ЕС.

Производство ракет-перехватчиков - что известно

Как сообщал УНИАН, США в разы увеличат производство ракет для Patriot и THAAD. Речь идет о ракетах PAC-3 MSE, которыми комплектуются зенитно-ракетные комплексы Patriot, - их производство планируется утроить. Еще более существенный рост предусмотрен для перехватчиков системы THAAD: выпуск планируют увеличить в четыре раза.

Сами соглашения рассчитаны на 7 лет и касаются как объемов производства, так и ускорения графиков поставок вооружения военным.

Также General Dynamics займется ускоренным выпуском узкоспециализированных компонентов для перехватчиков - в частности, корпусов двигателей, корпусов головок самонаведения и их средних секций.

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