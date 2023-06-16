Министр считает, что страны-члены могут прийти к согласию в этом вопросе.

Союзники по НАТО могут устранить некоторые препятствия на пути Украины к членству в военном союзе.

Так министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал журналистам информацию о том, что США готовы позволить Украине отказаться от формального процесса выдвижения кандидатуры, пишет Reuters.

"Появляется все больше признаков того, что все смогут договориться об этом. Я был бы открыт для этого", - сказал Писториус журналистам в Брюсселе.

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Членство Украины в НАТО: последние новости

Washington Post пишет, что США предварительно поддерживают план, который устранит барьеры на пути вступления Украины в НАТО, не устанавливая сроки.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Вашингтон "успокоен" предложением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которое позволит Киеву обойти План действий по членству в альянсе (ПДЧ).

План действий по членству в НАТО - это программа, предусматривающая получение кандидатами в НАТО обратной связи по поводу их действий, связанных с подготовкой к членству в Альянс и соблюдением его стандартов.

Напомним, что в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО ускоренном порядке.

Несмотря на заявление генсека Альянса о том, что все союзники видят будущее Украины в НАТО, во время войны страну не могут принять в Альянс.

В июле в Вильнюсе пройдет следующий саммит НАТО, в нем должен принять участие украинский президент. Сам Зеленский неоднократно говорил, что Украина хочет получить четкий сигнал о том, что после войны ее возьмут в Североатлантический альянс.

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