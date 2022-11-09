Также на саммите представители стран обсудят укрепление Североатлантического альянса.

В июле 2023 года в Литве состоится саммит НАТО среди вопросов повестки дня которого будет поддержка Украины.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в Тwitter.

"Я благодарен нашему дорогому союзнику Литве за готовность провести саммит НАТО 2023 в Вильнюсе 11-12 июля следующего года. Это будет возможность еще больше укрепить наш Альянс, усилить поддержку Украины и решить ключевые вопросы безопасности в это критическое время", - написал он.

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Саммит НАТО-2022 - что известно

Нынешний саммит НАТО состоялся в Мадриде 28-30 июня.

30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Теперь официальное приглашение присоединиться к Альянсу должны оформить все государства-члены.

Как подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, де-факто Украина уже является членом Альянса надо оформить это де-юре. Это должно произойти как можно быстрее и без ПДЧ, добавил он.

2 октября президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы подписали совместное заявление о поддержке членства Украины в НАТО. Главы государств подчеркнули, что поддерживают решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года относительно будущего членства Украины.

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