Киев уже получил определенные "сигналы" от ряда стран относительно членства в Альянсе, добавил он.

Украина понимает, что не сможет вступить в НАТО во время войны.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте и Бельгии Александром де Кроо в Гааге. Он подчеркнул, что в последние месяцы Украина получила некоторые положительные сигналы от ряда стран, которые готовы поддержать ее на пути в НАТО. "Поддержать и делать что-то большее, чем просто предлагать политику открытых дверей", - сказал Зеленский.

Он считает, что друзья Украины поддержат ее и захотят видеть в НАТО. "Но действительно мы реалисты, мы понимаем, что не будем в НАТО во время войны. Но во время войны мы хотим получить четкий сигнал о том, что после войны мы станем членами НАТО", - подчеркнул президент.

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Вступление Украины в НАТО: что известно

Как сообщал УНИАН, 20 апреля генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг прибыл в Украину и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На совместной с Зеленским пресс-конференции он подчеркнул, что двери НАТО остаются открытыми, а поддержку оказывают, чтобы сделать будущее членство в Альянсе возможным.

В одном из интервью президент сказал, что Украина уже была бы в НАТО, если бы такое решение зависело только от Столтенберга.

На днях Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия и Швеция обнародовали заявление, в котором обязались поддерживать путь Украины к членству в Евросоюзе и НАТО.

Премьеры Польши, Чехии и Словакии призвали создать для Украины четкую схему получения членства в Альянсе, а также предоставить гарантии безопасности.

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