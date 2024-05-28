Украина утверждает, что это ограничивает ее возможности по предотвращению трансграничных атак РФ.

Западные страны все активнее призывают разрешить атаки на российскую территорию с использованием оружия, которое они отправили украинским военным, - мера, которая, по словам Украины, позволит ей лучше предотвращать российские атаки.

Как пишет The New York Times, в понедельник Парламентская ассамблея НАТО приняла декларацию, призывающую членов НАТО снять запрет на обстрел России из западного оружия. Это произошло после аналогичных призывов со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга и правительств Польши, Литвы, Латвии и Швеции.

Так, Латвия стала одной из первых стран, призвавших разрешить Украине использовать западное оружие против российской территории. Кроме того, Великобритания и Швеция предложили Украине использовать свое оружие для нанесения ударов по территории России. Некоторые законодатели в США и Франции за последние несколько дней также направили письма своим правительствам с просьбой снять запрет на использование западного оружия.

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Призывы разрешить Украине расширить использование западного оружия в основном направлены в адрес Соединенных Штатов, крупнейшего поставщика оружия для украинского правительства. Вашингтон неоднократно просил Украину не стрелять по российской территории из оружия американского производства, опасаясь эскалации войны, хотя в администрации Байдена уже начались дебаты по поводу ослабления этого запрета.

Удары западным оружием по РФ позволят Украине предотвращать российские атаки

Отмечается, что в последние месяцы Украина жаловалась, что запрет позволяет российским войскам без риска начинать атаки с российской территории и мешает ей отражать их. Этот недостаток стал очевиден в этом месяце, когда Россия начала новое наступление на северо-востоке Украины, собрав войска и технику прямо рядом с границей.

"У нас была информация от наших разведывательных служб о том, что Россия накапливает войска по ту сторону границы, но мы не могли нанести по ним удар, чтобы предотвратить это наступление. Нам пришлось ждать, когда они пересекут границу. Это стоило нам многих жизней", - сказал в телефонном интервью Егор Чернев, заместитель председателя комитета по национальной безопасности украинского парламента.

Теперь украинские чиновники опасаются, что подобный сценарий может повториться, поскольку Россия собрала около 10 000 военнослужащих рядом с границей с Сумской областью.

Пока что украинские военные ограничиваются использованием западного оружия для поражения целей на оккупированной Россией территории в пределах Украины. В частности, военные эксперты и аналитические центры заявили, что в этом месяце Украина нанесла удар по российскому военному полигону под Луганском, вероятно, с помощью поставляемых США ракет большой дальности ATACMS.

"Украинские чиновники говорят, что такие удары по территории России позволят им снизить способность Москвы проводить военные операции. Киев использует свой парк самодельных беспилотников дальнего радиуса действия для аэродромов и энергетической инфраструктуры в России, но он не производит таких мощных ракет или дальнобойной артиллерии, которые могли бы нанести удар по важным военным комплексам", - отмечает NYT.

Разрешат ли Украине бить западным оружием по территории РФ

Правительство Чехии положительно отреагировало на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга позволить Украине использовать западное оружие для ударов по территории РФ.

Депутаты немецкого бундестага из правящей коалиции и оппозиции также призвали снять ограничения для Украины на удары западным оружием по объектам в РФ. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц выступил против применения западного оружия на территории России. По его словам, он не видит причин для расширения зоны развертывания западного оружия в Украине и отвергает призывы к использованию поставляемого оружия на территории РФ.

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