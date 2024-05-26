Канцлер Германии заявил, что главная задача - не дать войне в Украине перерасти в "большую войну".

Канцлер Германии Олаф Шольц не видит причин для расширения зоны развертывания западного оружия в Украине. Он отверг призывы к использованию поставляемого оружия на территории России.

"Существуют четкие правила поставок немецкого оружия, которые были согласованы с Украиной и которые работают", - цитирует Шольца издание Tagesschau. "По крайней мере, это мой тезис".

По его словам, цель его политики в отношении Украины - "предотвратить превращение войны в Украине в "большую войну". Немецкий политик отметил, что Берлин до сих пор ставил поставки оружия Украине в зависимость от того, что оно не пересечет российскую границу.

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Запрет на удары по РФ - Украина хочет свободы

С момента первых поставок западного оружия в Украину действовал запрет на его использование для ударов по территории РФ. Однако, по данным NYT, консенсус вокруг этого вопроса распадается - в администрации Байдена идут дебаты по ослаблению запрета.

Этот запрет раскритиковал даже спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, который полгода блокировал военную помощь Украине. По его словам, попытки контролировать усилия Украины "на микроуровне" - это "не очень хорошая политика" для США.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-партнеры Украины должны отменить запрет на применение их оружия для ударов по объектам на территории РФ.

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