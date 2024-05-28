К этому призывают депутаты бундестага и из правящей коалиции, и из оппозиции.

Депутаты немецкого бундестага из правящей коалиции и оппозиции призывают снять ограничения для Украины на удары западным оружием по объектам в РФ, пишет DW.

В частности, эксперт по вопросам обороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц заявил, что запрет для Украины использовать передаваемые ей вооружения для поражения целей на российской территории дает преимущество России, и Путин его "хладнокровно использует".

При этом депутат напомнил, что сама Россия наносит масштабные удары по гражданским объектам в Харькове.

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"Там российская армия с территории России совершенно спокойно обстреливает второй по величине город Украины, потому что у той нет достаточных средств ПВО, а у украинской армии связаны руки за пределами государственной границы", - отметил он.

Он назвал ограничения на использование западного оружия "очевидно слабым местом" в стратегии союзников Украины.

"Мы должны переосмыслить и принять идеи генерального секретаря НАТО Столтенберга, чтобы Украина могла также атаковать позиции на российской территории, с которых атакуют ее", - уверен немецкий политик.

Аналогичное мнение высказал политик из оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Йоханн Вадефуль, который еще год назад призывал разрешить Украине атаковать западным оружием цели в РФ.

"Мы должны четко понимать, что Украина обороняется от российской агрессии на основе международного права и ей позволительно использовать оружие и на территории России", - подчеркнул немецкий политик, добавив, что ограничения для Украины "помогают только России". Одновременно он заявил о необходимости поставить Киеву немецкие дальнобойные крылатые ракеты TAURUS, что на данный момент отвергает канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Разрешат ли Украине бить западным оружием по территории РФ

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против применения западного оружия на территории России. По его словам, он не видит причин для расширения зоны развертывания западного оружия в Украине и отвергает призывы к использованию поставляемого оружия на территории РФ.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг усилил свои усилия, чтобы призвать союзников снять ограничения на поражение целей в России.

"Когда мы поставляем оружие в Украину, оно фактически уже не наше. Оно принадлежит украинцам, и они имеют право на самооборону, включая поражение законных военных целей за пределами Украины - на территории России", - сказал Столтенберг на Парламентской ассамблее НАТО в Болгарии.

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