На дипломатическом фронте президент США приказал своей команде активнее добиваться резолюции ООН с осуждением нападений со стороны хуситов.

Президент США Джо Байден принял решение о применении военной силы против хуситов в Йемене не сразу, сначала Белый дом пытался на дипломатическом уровне уладить конфликт. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя Белого дома и военного.

Отмечается, что Байден все еще находился в отпуске на Сен-Круа (Швейцария), когда он общался со своей командой национальной безопасности в первое утро 2024 года. Поддерживаемые Ираном хуситы предприняли еще одну атаку на международное судоходство в Красном море, и президент был готов обсуждать возможность военного ответа.

"На дипломатическом фронте он приказал своей команде активнее добиваться резолюции Организации объединенных наций с осуждением нападений. С военной стороны он приказал Пентагону разработать варианты ответного удара хуситам", - пишет издание.

По данным СМИ, эта "новогодняя встреча" в конечном итоге привела к тому, что США и их союзники начали массированное нападение на объекты хуситов в Йемене в ответ на неоднократные ракетные и беспилотные атаки группировки на коммерческие суда в международных водах.

"Тот факт, что Байден не отдавал приказы об ответных ударах более недели после того, как приказал своей команде разработать военные варианты, соответствовал его хорошо известному желанию исчерпать дипломатические возможности и избежать втягивания Соединенных Штатов в новую ближневосточную войну. Но в заявлении в четверг вечером президент четко дал понять, что последние атаки пересекли красную линию", - говорится в материале.

Издание отмечает, что удары в четверг положили конец неделям растущего давления на Байдена, чтобы он ответил военной силой на атаки хуситов.

"Вооруженные силы США разработали более силовые варианты еще в первую неделю декабря, но на тот момент высокопоставленные чиновники Байдена согласились, что наносить прямые удары хуситам было не лучшим путем", - заключают авторы материала.

Удар США и Британии по Йемену

Ночью 12 января США и Великобритания нанесли удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Впоследствии стало известно, какие объекты хуситов в Йемене разбили США и Британия.

Также УНИАН сообщал, что британский министр поделился важными фактами относительно атакованных хуситов в Йемене. По словам главы оборонного ведомства Королевства Джеймса Хиппи, операция "была исключительно актом самообороны".

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