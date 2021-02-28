Президент США объяснил свой приказ о нанесении авиаудара по Сирии тем, что боевики нападали и планируют еще нападения на американских военнослужащих.
Об этом говорится в письме Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
Читайте такжеВ Сирии подорвали автомобиль: есть жертвы
Американский лидер в соответствии с законом уведомляет в нем Палату представителей и Сенат Конгресса о том, что точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, которая использовалась поддерживаемыми Ираном боевиками, был нанесен по его указанию.
Данные боевики принимали участие в нападениях на американских военных и коалиции в Ираке.
"Эти группы также вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем", - заявил Байден.
Напомним, несколько дней назад американские военные нанесли авиаудар по зданию в Сирии, которое может принадлежать вооруженным силам Ирана.
Также вас могут заинтересовать новости:
- Байден уверяет, что США будут защищать всех союзников по НАТО
- Washington Post: Забудьте об оружии и нефти, вакцина от COVID-19 теперь дает политическую власть
- Иран больше не будет делиться с МАГАТЭ записями с камер на ядерных объектах
- В США заявили о возвращении в Совет ООН по правам человека
- Россия остается устойчивой угрозой для США и Европы, несмотря на санкции - Пентагон
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram