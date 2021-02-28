По словам Байдена, боевики, по которым был нанесен удар, принимали участие в нападениях на американских военных и коалиции в Ираке.

Президент США объяснил свой приказ о нанесении авиаудара по Сирии тем, что боевики нападали и планируют еще нападения на американских военнослужащих.

Об этом говорится в письме Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Читайте такжеВ Сирии подорвали автомобиль: есть жертвы

Американский лидер в соответствии с законом уведомляет в нем Палату представителей и Сенат Конгресса о том, что точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, которая использовалась поддерживаемыми Ираном боевиками, был нанесен по его указанию.

Данные боевики принимали участие в нападениях на американских военных и коалиции в Ираке.

"Эти группы также вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем", - заявил Байден.

Напомним, несколько дней назад американские военные нанесли авиаудар по зданию в Сирии, которое может принадлежать вооруженным силам Ирана.

Также вас могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН