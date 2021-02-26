Президент США Джо Байден приказал нанести удар по территории Сирии.

Американские военные нанесли авиаудар по зданию в Сирии, которое может принадлежать вооруженным силам Ирана.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

В ведомстве заявили, что целью удара был ответ на серию недавних атак по американским объектам в Ираке и действия американской стороны были направлены на деэскалацию ситуации на востоке Сирии и Ираке.

В США считают такой ответ "пропорциональным", а также сообщили, что в результате авиаудара были уничтожены несколько приграничных зданий, которые использовались проиранскими группировками.

Издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден приказал нанести удар по территории Сирии. Самолеты ВВС США обстреляли строение, связанное с проиранским ополчением. Приказ Байдена был направлен на то, чтобы лишить ополченцев возможности продолжать нападения в будущем.

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Автор: Олег Давыгора