По его словам, с Украиной не согласовывали поездку венгерского премьера в Москву.

Кремлевский правитель Путин "подставил" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нанеся жестокий ракетный удар по Украине во время его "мирной миссии".

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Пока Орбан прилетел в Киев, потом - сразу скажу, что это не было согласовано с Украиной - полетел в Москву, потом в Китай. Называет это "миссия мира 1", "миссия мира 2", "миссия мира 3", говорит о прекращении огня. А Путин наносит удар по детской больнице, по украинским заводам, украинским городам, массированно убивает десятки людей", - сказал он.

По словам главы МИД, таким образом Орбан оказывается в затруднительном положении, поскольку во время таких атак чрезвычайно сложно продвигать нарратив о готовности Путина к переговорам.

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"Мирная миссия" Орбана

Напомним, что в начале июля венгерский премьер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В столице он говорил о сотрудничестве и призывал к прекращению огня.

Через несколько дней Орбан поехал в Москву с "миротворческой миссией". Его визит и встреча с Путиным вызвали волну возмущения в Европе, звучали заявления в том, что он использовал председательство страны в ЕС.

8 июля он прибыл в КНР, где встретился с Си Цзиньпином. В то утро Россия совершила очередное военное преступление, нанеся массированный удар по Украине.

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