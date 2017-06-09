Убийца 77 человек Андерс Брейвик сменил имя на Фьотольф Хансен

Норвежец Андерс Брейвик, осужденный в 2011 году на 21 год за двойной теракт, жертвами которого стали 77 человек, официально сменил имя, передает РБК со ссылкой на норвежское издание The Verdens Gang.

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Со ссылкой на данные государственного реестра населения издание пишет, что Брейвик теперь значится в нем под именем Фьотольф Хансен. Адвокат осужденного Остейн Сторрвик подтвердил газете, что его подзащитный изменил имя. О причинах такого решения защитник говорить отказался.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Верховный суд в Осло отказал Брейвику в жалобе на нарушение прав человека. Осужденный жаловался на условия содержания в тюрьме. Суд постановил, что в запросе Брейвика нет никаких свидетельств тому, что его права каким-либо образом сейчас нарушаются. Его одиночное содержание в трехкомнатной тюремной камере не нарушает права человека, решил суд.

Защита Брейвика заявила, что намерена обжаловать данное решение в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.