Всего у него изъяли более 11 000 государственных документов и фотографий.

ФБР во время обыска резиденции экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго изъяло документ, который описывает военную оборону иностранного правительства, в том числе и ядерный потенциал.

Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Пока неизвестно, о каком иностранном правительстве идет речь, в частности, дружественное или враждебное оно к США.

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Согласно протоколам суда, у Трампа изъяли более 11 000 государственных документов и фотографий.

Некоторые из этих документов подробно описывают сверхсекретные операции США. Обычно их охраняют столь тщательно, что многие чиновники из сектора национальной безопасности не знают о них. Предоставить доступ к документам могут только президент, некоторые члены его кабинета или чиновники такого же уровня.

Напомним, агенты Федерального бюро расследований обыскали поместье Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в августе. СМИ писали, что причиной обыска были секретные документы, которые Трамп забрал с собой из Белого дома по истечении своего президентского срока.

Сам Трамп связал обыски с его возможным участием в президентских выборах 2024 года. Свою первую президентскую кампанию политик начал в июне 2015 года.

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