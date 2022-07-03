Объявление о начале предвіборной компании может быть сделано до промежуточных выборов в Конгресс.

Бывший глава Белого дома республиканец Дональд Трамп намерен в скором времени объявить о начале своей кампании по борьбе за президентский пост в 2024 году.

Об этом сообщает New York Post.

Как сообщает издание, объявление может быть сделано до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

"Обсуждения о раннем объявлении идут, люди планируют. Хотя пока ничего конкретного, люди готовятся", - говорится в материале.

Свою первую президентскую кампанию Трамп начал в июне 2015 года.

Война в Украине и позиция США:

13 апреля 2022 года президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом. На это заявление отреагировали в Офисе президента Украины.

14 апреля 2022 года Трамп назвал войну РФ против Украины геноцидом.

Геноцидом действия россиян в Украине считает и премьер Канады Джастин Трюдо, а вот у президента Франции Макрона иное мнение. Макрон также утверждает, что украинцы и россияне - "братья".

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