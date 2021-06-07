Дмитрий Гудков покинул Россию в связи с возможным уголовным преследованием.

В Кремле не беспокоятся по поводу отъезда из России оппозиционера и бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова.

"Если это законный выезд из страны, любой гражданин, если он не имеет никаких обременений, поражения в правах, может прекрасно выехать из страны, вернуться в страну или не вернуться - это абсолютно свободный процесс", - цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова РБК.

По словам Пескова, у Путина не следят за делом Гудкова и его отъездом.

Сам Дмитрий Гудков на своей странице в Facebook заявил, что еще в начале весны планировал "бороться за трибуну в Госдуме", однако новые законы об экстремизме, иностранных агентах и нежелательных организациях сделали участие в выборах для независимых кандидатов невозможным.

Читайте такжеСняли с самолета: в России задержали оппозиционера Пивоварова"Что Кремль точно смог сделать - это испортить картинку. Не так я хотел объявить об отъезде и не в такой спешке его устроить. ... Меня откровенно предупредили, что, если я не откажусь от идеи стать депутатом Госдумы, мой вопрос "будет решать товарищ майор". Уголовное дело, 13 обысков с участием более 170 силовиков, два дня на Петровке и взятие в заложники родственников убедили меня, что это не блеф. После изолятора на Петровке (ГУВД Москвы) мне четко сказали: либо уезжай, либо вопрос о твоем неучастии в выборах будет решен "любым способом", - заявил оппозиционер.

По его словам, к мысли уехать его также подтолкнули покушение и тюремное заключение Алексея Навального, разгром его штабов, "Открытой России" и арест Андрея Пивоварова, однако речь не идет об эмиграции.

"Эмиграция - это разрыв всех связей. Этого я делать не собираюсь. Это не поражение, это тактическое отступление для передислокации сил", - заявил Гудков.

Дмитрий Гудков уехал из России: что известно

6 июня российский оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков сообщил, что покинул территорию РФ из-за "фейкового уголовного дела". По его словам, несколько близких источников из окружения Администрации российского президента сообщили, что если он не уедет, может быть арестован.

Само дело оппозиционер называет возбужденным исключительно, чтобы помешать ему баллотироваться в Госдуму и "выдавить из страны как минимум до дня голосования".

Гудков рассказал, что отправился в Киев, где у него "давно запланированы встречи и эфиры". Российским СМИ он рассказал, что выехал в Украину на общих основаниях. "ПЦР-тест и медстраховка, все на общих основаниях", - ответил политик на вопрос о документах для пересечения российско-украинской границы на машине.

Читайте такжеВ России штабы Навального внесли в перечень экстремистов и террористовРанее, 1 июня, у Дмитрия Гудкова прошли обыски, после чего его увезли в Следственное управление МВД по Москве. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК).

По словам руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. По тому же делу задержали тетю оппозиционера Ирину Ермилову.

После обыска Гудкова задержали на двое суток и отпустили под обязательство о явке.

Утром в понедельник Гудков впервые подробно объяснил, почему покинул Россию: решение он принял еще в четверг, когда вышел из изолятора, а укрепился в решении в субботу, переговорив с отцом Геннадием Гудковым. Кроме того, под угрозой якобы оказался его брат Владимир.

"Я вывез брата (в Украину - УНИАН). Он бы был следующим, как нам сказали", - цитирует оппозиционера "Би-би-си".

По мнению Гудкова, то, что его отпустили из полиции без подписки о не выезде, означает, что власти хотели, чтобы он уехал из страны. Гудков говорит, что за границу уехал "на какое-то время", а с собой взял только один чемодан и два костюма. Его жена и двое детей остались в России.

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Автор: Катерина Комолова