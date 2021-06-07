Он заявил, что его пытаются не допустить к участию в выборах.

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков выехал из России.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он направлялся в Киев. Там у него запланированы встречи и эфиры на телевидении.

"Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова «любым способом». Считаю, что высосанное из пальца «Дело о подвале» было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования", - написал Гудков.

По его словам, в адрес его близких поступала информация "об угрозах и рисках".

Задержание Дмитрия Гудкова

1 июня российского политика задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Обыски проводились сразу по 10 адресам, к которым имеет отношение он и его близкие.

Дело было возбуждено из-за неуплаты долга за аренду нежилого помещения у мэрии Москвы. Гудков вину отрицает. Через два дня его освободили.

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Автор: Людмила Жерновская