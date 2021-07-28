Он обвинил Россию в попытках вмешательства в выборы.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в США в 2022 году, используя дезинформацию.

Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, усилия России являются явным нарушением суверенитета.

Также Байден обратился к американским разведчикам и поблагодарил их за проделанную работу.

Читайте такжеПутин сравнил Союзное государство с Беларусью с ЕвросоюзомОн отметил, что президент России Владимир Путин "знает, что вы лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит".

"Российский лидер опасен тем, что у него есть ядерное оружие, нефть и "ничего больше", - добавил президент США.

— CBS News (@CBSNews) July 27, 2021

Встреча Байдена с Путиным

16 июня в Женеве состоялась первая встреча Байдена в роли президента США с российским главой Владимиром Путиным. Стороны обсуждали, в частности, роль России в кибератаках на объекты Штатов, вопрос Украины, договор о ядерных вооружениях и отравление Навального.

По результатам саммита прошли пресс-конференции президентов. Путин говорил об Украине, вступлении в НАТО и Минских соглашениях. Байден об этом упомянул лишь вскользь. При этом американский глава заявил, что в отношениях с РФ хочет предсказуемости и стабильности, а Путин, мол, стремится избежать холодной войны.

Автор: Людмила Жерновская