Президент США Джо Байден заявил, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в США в 2022 году, используя дезинформацию.
Об этом пишет Bloomberg.
По его словам, усилия России являются явным нарушением суверенитета.
Также Байден обратился к американским разведчикам и поблагодарил их за проделанную работу.
Читайте такжеПутин сравнил Союзное государство с Беларусью с ЕвросоюзомОн отметил, что президент России Владимир Путин "знает, что вы лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит".
"Российский лидер опасен тем, что у него есть ядерное оружие, нефть и "ничего больше", - добавил президент США.
— CBS News (@CBSNews) July 27, 2021
Встреча Байдена с Путиным
16 июня в Женеве состоялась первая встреча Байдена в роли президента США с российским главой Владимиром Путиным. Стороны обсуждали, в частности, роль России в кибератаках на объекты Штатов, вопрос Украины, договор о ядерных вооружениях и отравление Навального.
По результатам саммита прошли пресс-конференции президентов. Путин говорил об Украине, вступлении в НАТО и Минских соглашениях. Байден об этом упомянул лишь вскользь. При этом американский глава заявил, что в отношениях с РФ хочет предсказуемости и стабильности, а Путин, мол, стремится избежать холодной войны.