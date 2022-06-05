Президент Сербии теперь вынужден лично заниматься логистикой визита главы МИД РФ в страну.

Болгария, Северная Македония и Черногория "закрыли свое небо" для самолета министра иностранных дел страны-изгоя РФ Сергея Лаврова, который должен прилететь с визитом в Сербию.

Как сообщают сербские СМИ, теперь намеченный на 6-7 июня визит российского министра в Сербию "оказался под большим вопросом".

При этом они отмечают, что вины официального Белграда в этом нет. Президент Сербии теперь вынужден лично заниматься логистикой визита главы МИД РФ в страну.

Во время пребывания в Белграде Лавров собирался встретиться с президентом страны Адександром Вучичем, министром иностранных дел Николаем Селаковичем, спикером парламента Ивицей Дачичем, а также с главой Народной скупщины.

Ранее Вучич отмечал, что если из-за визита Лаврова сорвется запланированный на 10 июня визит в Сербию канцлера Германии Олафа Шольца, "это будет трагедией".

Как УНИАН уже писал, самолетам Boeing и Airbus, которые принадлежат подсанкционной компании из России, запретили приземляться в Китае. Ожидается, что решение Китая, в том числе усложнит доставку товаров с AliExpress и других маркетплейсов.

Также сообщалось, что Канада запретила въезд примерно 1000 россиянам, включая Путина и его сообщников.

Вас также могут заинтересовать новости: