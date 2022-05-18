Власти страны ужесточили ограничения для тех, кто попал под финансовые санкции

Канада ужесточила санкции в отношении Российской Федерации, Беларуси и Украины, которые попали по финансовые ограничения. Теперь в страну не смогут въехать примерно тысяча человек, в том числе президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Марк Мендичино в Twitter.

"Перед лицом жестокого нападения путинского режима Канада поддерживает Украину, и мы призовем Россию к ответу за ее преступления. Вот почему мы только что объявили, что запрещаем въезд в Канаду примерно 1000 россиянам, включая Путина и его сообщников", – говорится в сообщении.

В Агентстве пограничных служб Канады сообщили, что правительство страны приняло ряд поправок в Закон об иммиграции и защите беженцев, которые позволяют ввести запрет на пересечение границы отдельным иностранцам.

"По вступлении в силу эти поправки будут применяться ко всем иностранным гражданам, в отношении которых действуют санкции Канады, а также к их членам семьи", – объяснили пограничники.

Отмечается, что запрет на въезд в Канаду распространяется на главу МИД России Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, главу Минюста Константина Чуйченко и других.

Полный список подсанкционных лиц можно посмотреть здесь.

Как ранее сообщал УНИАН, правительство Канады всячески помогает Украине бороться с российскими оккупантами. Так, 19 апреля власти страны объявили о введении новых санкций против 14 физлиц из России, включая бизнесменов и членов их семей - в перечне, в частности, дочери Путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, и председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Уже 24 апреля Оттава передала украинским военным 155-мм гаубицы M777, а также дополнительные боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, что значительно усилило обороноспособность ВСУ.

Кроме того, сенат Канады единогласно проголосовал за признание действий российской армии актом геноцида против украинского народа.

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