Путин хочет иметь новое крупное соглашение с западными странами, которое бы частично касалось и Украины.

Президент России Владимир Путин стремится заключить с Западом "новое большое соглашение", и именно этим можно объяснить желание Кремля идти на переговоры.

Об этом заявил советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью CNN.

"Как мы считаем, Путин хочет иметь новое большое соглашение с Западом. Оно отчасти касается и Украины, несомненно. Но более глобальный вопрос – это новое соглашение между Россией и западным миром", – выразил мнение Калын.

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По мнению советника Эрдогана, заключенные в конце "холодной войны" договоренности между РФ и Западом в представлении Путина не отражают нынешнюю российскую реальность.

Комментируя решение Украины не вести переговоров с Россией, пока ее президентом будет Путин, Калын сказал, что считает вероятным возобновление переговорного процесса в определенный момент в будущем. При этом он отметил, что, похоже, война РФ против Украины "продлится некоторое время".

"Вопрос в том, когда именно мы к этому вернемся и сколько вреда будет к тому времени нанесено?"- отметил он.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока президентом Российской Федерации является Владимир Путин. Такое решение президент Украины принял после попытки аннексии Россией четырех частично оккупированных украинских областей.

Комментируя это решение Зеленского Калын отметил, что прекращение переговоров было ожидаемым, добавив, что он недавно обсуждал этот вопрос с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Усилия Эрдогана по завершению войны в Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже не раз предлагал стать посредником в украинско-российских переговорах с целью завершения войны.

Он регулярно проводит телефонные разговоры с Путиным по этому вопросу. Предыдущий телефонный разговор Эрдогана и Путина состоялся 7 октября и касался прежде всего полномасштабного вторжения России в Украину. Во время диалога Эрдоган попытался убедить Путина, что окончание войны в интересах всех сторон.

Эрдоган после масштабного обмена пленными между Украиной и РФ, который прошел при его посредничестве, пообещал продолжать "телефонную дипломатию" с целью завершения войны.

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