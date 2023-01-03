Отмечается, что переговоры запланированы на текущую неделю.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским, а также с российским диктатором Владимиром Путиным. Отмечается, что контакты на высшем уровне состоятся уже на этой неделе.

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын с комментарии Hurriyet заявил, что переговоры должны состояться в среду, 4 января. Каких-либо подробностей относительно тем разговора не сообщается.

Стоит отметить, что переговоры Путина с Эрдоганом подтвердил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

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Позиция Турции по войне в Украине - что известно

22 июля Украина и Россия подписали соглашение об экспорте украинского зерна Черным морем, а вот Турция стала посредником. 14 ноября украинский президент Владимир Зеленский заговорил о расширении зернового соглашения.

Президент Турции неоднократно говорил, что война в Украине никому не идет на пользу. Эрдоган часто проводит переговоры с Зеленским и Путиным, чтобы найти путь для прекращеня войны.

По мнению министра обороны Турции Хулуси Акара, война в Украине будет продолжаться в 2023 году и не закончится легко.

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