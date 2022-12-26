Президент Турции заявил, что посредничество Анкары помогло заключить соглашение по созданию "зернового коридора" в Черном море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в том, что они в войне России против Украины занимались якобы "только провокациями" и не пытались стать посредником.

Об этом глава Турецкой Республики заявил на встрече с молодежью в провинции Эрзурум, пишет агентство Anadolu. По его словам, посредничество Турции помогло заключить соглашение по созданию "зернового коридора" в Черном море.

"К сожалению, Запад занимался лишь провокациями и не смог приложить усилий, чтобы стать посредником в украинско-российской войне. Турция же взяла на себя роль посредника в 2022 году, и добилась ввода в эксплуатацию Черноморского зернового коридора", - сказал Эрдоган.

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Он отметил, что Европа получила около 44% зерна, экспортируемого из Украины, Турция - 16%, а страны Африки - 14%. Эрдоган добавил, что Турция совместно с Россией будет искать пути для экспорта удобрений, уточнив, что эта проблема является "наиболее напряженной частью работы".

Зерновое соглашение - что известно

Как сообщал УНИАН, 22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН об экспорте украинской аграрной продукции Черным морем из трех украинских портов.

29 октября Россия заявила, что прекращает участие в реализации соглашений "зерновой инициативы". Однако в ООН, Турции и Украине заявили, что продолжат экспорт продовольствия несмотря на решение России. Неудачно блефанув, 2 ноября Россия вернулась к выполнению своих обязательств в рамках "зернового соглашения".

17 ноября реализацию "зерновой инициативы" продолжена еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами ее выполнения. Однако Россия в свойственной себе подленькой манере создает искусственные ограничения для безопасного экспорта, из-за чего в Босфоре увеличивается очередь на инспекционную проверку судов.

С начала работы "зернового коридора" 1 августа из портов Большой Одессы вышли 558 судов, которые экспортировали 14 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

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