Европейский Союз пытается отделиться от Турции, утверждает турецкий лидер.

Турция стремится предоставить оценку своей взаимодействия с Европейским Союзом за последние годы. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сказал на брифинге перед его отлетом в США для участия в заседании Генассамблеи ООН, пишет TRT Haber.

По его словам, ЕС "пытается отделиться от Турции", и Анкара может пойти на ответный шаг.

"Если вы хотите четко понять мою оценку, Европейский Союз пытается оторваться от Турции. В течение этого периода, когда Европейский Союз пытается отделиться от Турции... Мы сделаем нашу оценку относительно этих событий, и после этих оценок мы можем расстаться с Европейским Союзом, если это необходимо", – заявил он.

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Вступление Турции в ЕС - это надо знать

В 1987 году Турция подала заявку на вступление в Европейское экономическое сообщество, организацию-предшественницу ЕС. Впоследствии вели переговоры уже о членстве в ЕС (в 2005-2016 годах). В конце концов переговоры были фактически остановлены, в 2019 году за их прекращение проголосовал Европейский парламент.

Однако летом 2023 года, во время переговоров по вступлению Швеции в НАТО и ратификации ее заявки Турцией, Эрдоган требовал, чтобы шведы "проложили путь для Турции в Европейский Союз". Тогда Швеция и Турция договорились, что Стокгольм будет активно поддерживать усилия Анкары по активизации процесса вступления Турции в ЕС, включая модернизацию Таможенного союза ЕС-Турция и либерализацию визового режима.

Это был первый случай, когда Эрдоган связал блокирование присоединения страны к НАТО с процессом вступления Турции в ЕС.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя это, отметил, что поддерживает стремление Турции присоединиться к ЕС. С тем он подчеркнул, что это не имеет отношения к присоединению Швеции к Североатлантическому альянсу.

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