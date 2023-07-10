В НАТО отмечают, что Швеция выполнила все условия для вступления.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ввел новое препятствие для вступления Швеции в НАТО, связав присоединение страны к Альянсу с присоединением Турции к ЕС – этот процесс поставлен на паузу много лет назад. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя это, отметил, что поддерживает стремление Турции присоединиться к ЕС. Он также подчеркнул, что это не имеет отношения к присоединению Швеции к Североатлантическому альянсу.

"Я поддерживаю амбиции Турции стать членом Европейского Союза. В то же время мы должны помнить, что мы договорились в Мадриде о конкретном перечне условий, которые Швеция должна выполнить, чтобы стать полноправным членом Альянса, и Швеция выполнила эти условия. В Вильнюсе все еще возможно принять положительное решение по Швеции", – сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Германия, союзник Турции по Альянсу, также подчеркнула, что эти два процесса не являются связанными, пишет The Guardian.

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"Швеция отвечает всем требованиям для членства в НАТО. Другой вопрос (относительно членства Турции в ЕС – УНИАН) не связан с этим, я не думаю, что это следует рассматривать как связанную проблему", – сказал канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Берлине.

Reuters сообщает, что спикер Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя ситуацию, подчеркнул, что США всегда поддерживали стремление Турции к членству в ЕС и продолжают это делать. Он также акцентировал, что эти вопросы обсуждали Турцией и членами блока.

"Но наше внимание сосредоточено на Швеции, которая готова присоединиться к альянсу НАТО", – продолжил представитель США.

Вступление Швеции в НАТО - что надо знать

После развязывания Россией кровавой захватнической войны против Украины Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. В конце июня 2022 года лидеры стран НАТО официально пригласили эти страны вступить в Альянс. Присоединение Финляндии произошло в апреле, когда 30 стран-членов Альянса согласовали ее заявку на поступление.

Для Швеции процесс тормозят Венгрия и Турция. Обе, однако, не наложили вето на ее заявку. Венгрия обвинила страну в чрезмерной критике в свой адрес и заявила, что поддержит заявку Швеции на присоединение к НАТО, если Турция, которая так же блокирует процесс, согласится сделать это.

Турция выдвинула Швеции ряд требований по "борьбы с терроризмом" и на протяжении последних недель неоднократно заявляла, что шансов на прорыв в переговорах по одобрению заявки на вступление нет.

10 июля перед вылетом в саммит НАТО в Вильнюсе президент Турции Эрдоган заявил: "Сначала проложите путь для Турции в Европейский Союз, а затем давайте проложим путь для Швеции, так же, как мы проложили путь для Финляндии". Он впервые связал блокирование присоединения страны к НАТО с процессом вступления Турции в ЕС.

Турция вела переговоры о вступлении в Европейский Союз после того, как 14 апреля 1987 года подала заявку на вступление в Европейское экономическое сообщество, организацию-предшественник ЕС. Переговоры о полном членстве в ЕС были начаты 3 октября 2005 года, но к 2016 году фактически остановились. В 2019 в Европарламенте проголосовали за приостановку переговоров.

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