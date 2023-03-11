У североевропейских стран есть шанс стать членами альянса уже летом.

Турция, Финляндия и Швеция проведут дополнительные переговоры относительно вступления североевропейских стран в НАТО. Как сообщили в альянсе, к такому согласию они пришли на совместной встрече 9 марта.

"Они также согласились, что быстрая ратификация как для Финляндии, так и для Швеции будет в интересах всех, и что их членство укрепит альянс", - говорится в сообщении НАТО.

Переговоры между этими странами провели под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Все участники "приветствовали прогресс" на вчерашней встрече.

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Дополнительные переговоры Турция, Финляндия и Швеция проведут перед следующим саммитом НАТО, который запланирован на июль этого года в Вильнюсе. Они пройдут в таком же формате, что и сегодня.

Пока только две страны НАТО до сих пор не ратифицировали заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс. Турция и Венгрия остаются единственными из 30 государств-членов, кто не согласовал новых участников.

В частности Анкара хочет удовлетворить свои интересы. По мнению Турции, Швеция должна выслать десятки преимущественно курдских лиц, которые являются подозреваемыми в связях с боевиками.

Заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО: что известно

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины финны и шведы отказались от своего нейтрального статуса. В апреле прошлого года они подали заявки на вступление в НАТО.

В январе этого года президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует заявку Швеции. Он себе позволил такие высказывания, после того как в Стокгольме активисты сожгли Коран.

Генсек Йенс Столтенберг заявил, что эти две страны могут вступить в НАТО до июля 2023-го года. В том числе и благодаря дополнительным переговорам, которые состоялись вчера и запланированы на лето.

Однако Финляндия может и не ждать своего соседа и самостоятельно вступить в НАТО. Хельсинки заявили, что все сейчас в руках Турции.

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