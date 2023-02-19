В настоящее время этот вопрос "в руках Турции", говорят финские чиновники.

Финляндия предпочла бы присоединиться к Североатлантическому альянсу вместе со Швецией.

Однако страна вступит в НАТО одна, если правительство Турции задержит вступление скандинавского соседа, заявил министр обороны Финляндии Микко Савола в интервью Associated Press.

"Нет-нет. Тогда мы присоединимся. Швеция – наш ближайший партнер. Почти каждую неделю наши силы обороны проводят совместные тренировки и так далее. Это очень глубокое сотрудничество, и мы также полностью доверяем друг другу. Но теперь это в руках Турции", – сказал Савола

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Другие высшие должностные лица Финляндии выразили аналогичное мнение. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна предпочитает присоединиться к НАТО вместе со Швецией, но "не может влиять" на процесс прохождения ратификации их заявок в НАТО.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что если Турция согласится со вступлением Финляндии, но без Швеции, это создаст сложную ситуацию.

"Наши руки в каком-то смысле связаны. Мы подали заявку на членство. Должны ли мы теперь сказать: "Нет, мы отменяем нашу заявку"? Нет, этого мы просто не можем сделать", — сказал Ниинистё.

Официальные лица НАТО в течение последнего времени также преуменьшали значение одновременного присоединения двух стран.

"Главный вопрос не в том, присоединятся ли Финляндия и Швеция одновременно. Главный вопрос заключается в том, чтобы Финляндия и Швеция присоединились как можно скорее, и, конечно же, это решение Турции, ратифицировать ли оба протокола или только один протокол", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО - что известно

В 2022 году на фоне вторжения России в Украину Финляндия, имеющая 1340-километровую границу с Россией, и Швеция, граничащая со страной агрессором на Балтийском море, отказались от политики нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО.

Эти заявки были приняты в июне. С тех пор продолжается процесс их ратификации странами-членами НАТО. 28 из 30 членов Альянса уже ратифицировали заявки Финляндии и Швеции. До сих пор этого не сделала Венгрия, не выдвигающая при том публично никаких условий для ратификации, и Турция, выступившая против присоединения этих стран к Альянсу. Причиной стало то, что эти страны, по утверждениям Анкары, предоставляют убежища курдам и туркам, обвиняемым в сепаратистской деятельности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называл условием для одобрение заявок экстрадицию более 100 представителей Рабочей партии Курдистана в Турцию.

Обе страны не считают, что дорога в НАТО для них закрыта, вопреки саботажу со стороны Турции. Чиновники говорят, что ситуация с ратификацией их заявок может измениться после того, как в Турции пройдут парламентские и президентские выборы.

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