Об этом говорится в заявлении Министерства внешних дел Турции.

Турция заявила, что отзывает своего посла в Тель-Авиве (Израиль) Шакира Торнулара из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства внешних дел Турции, опубликованном на сайте ведомства 4 ноября.

В заявлении Анкара обвинила Израиль в блокировании помощи жителям Газы и в игнорировании призывов прекратить обстрелы территории.

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"Учитывая гуманитарную трагедию, которая разворачивается в Газе из-за отказа израильской стороны принять призывы к прекращению огня, продолжающиеся обстрелы гражданского населения и непрерывное и непрерывное блокирование гуманитарной помощи, было принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций", - говорится в заявлении.

Израиль отозвал послов из Турции из-за заявления Эрдогана

28 октября Израиль объявил, что отзывает всех своих послов из Турции из-за резких слов лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. В этот день политик в рамках масштабного протеста в поддержку палестинцев сказал, что готов объявить Западу и Израилю религиозную войну из-за "резни", которая продолжается в Секторе Газа. Тогда он акцентировал, что эта территория когда-то принадлежала Турции.

Это не понравилось Израилю. На слова Эрдогана отреагировал глава МИД Израиля Эли Коэн.

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