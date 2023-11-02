В организации заявили о якобы "неопровержимых доказательствах".

Организация Amnesty International подтвердила факт применения белого фосфора в секторе Газа и Ливане. Армия обороны Израиля ранее отрицала факт применения это вещества.

Старший советник по кризисным ситуациям Донателла Ровера заявила Sky News, что ее организация располагает геолокационными кадрами разрывов снарядов с этим химическим веществом над сектором Газа и Ливаном, а также беседует с врачами, которые лечили девять человек в Ливане от ранений, нанесенных белым фосфором.

По данным Всемирной организации здравоохранения, белый фосфор - это химическое вещество, которое воспламеняется при контакте с кислородом, прилипает к поверхностям, способно воспламеняться и может проникать через кожу и кости.

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"У нас есть геолокация и подтвержденные видеозаписи, на которых видно, как артиллерийские снаряды, выпущенные с воздуха над сектором Газа и над Ливаном, разбрасывают белый фосфор", - сказала Ровера. "Доказательства совершенно неопровержимы".

По ее словам, ни Израиль, ни ХАМАС не соблюдали международное право в ходе конфликта, при этом 7 октября ХАМАС непосредственно обстреливал гражданское население, а Израиль проводил "неизбирательные и непропорциональные бомбардировки, в результате которых погибли тысячи детей".

"Весьма скандально видеть бездействие международного сообщества перед лицом катастрофы, гуманитарного кризиса таких масштабов. Это один из самых интенсивных и смертоносных конфликтов, которые мы видели за последнее время", - подытожила Ровера.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

7 октября бевики ХАМАС совершили жестокое нападение на Израиль, в результате чего 1400 человек погибли, около 5 тысяч получили ранения, а еще десятки оказались в плену у террристов. В ответ армия Израиля объявила об операции по уничтожению инфраструктуры ХАМАС в Секоре Газа и призвала мирное насление эвакуироваться.

ЦАХАЛ сначала провел воздушную часть операции, в ходе которой бомбил объекты, принадлежащие боевикам, а затем началась наземная операция. При этом партнеры призвали Иерусалим остановиться из-за большого числа жертв среди мирного населения. Хотя боевики применяют тактику, при которой маскируются под обычных жителей анклава.

В свою очередь бригадный генерал, начальник штаба ВВС Израиля Эял Гринбаум заявил, что ЦАХАЛ четко соблюдает правила ведения войны, которые требуют, чтобы количество жертв среди гражданского населения было пропорциональным важности военной цели, по которой наносится удар.

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