Сегодня глава Турции объявил, что готов начать религиозную войну с Западом из-за "резни" в секторе Газа.

Израиль резко отреагировал на угрозу лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начать религиозную войну с Западом в связи с "резней" в секторе Газа.

Иерусалим отзывает всех своих дипломатов для пересмотра отношений с Турцией. Об этом вечером 28 октября сообщил глава МИД Израиля Эли Коэн в социальной сети X.

"Учитывая серьезные заявления, исходящие из Турции, я распорядился отозвать оттуда дипломатических представителей, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией", - написал он.

Эрдоган заявил, что готов начать религиозную войну за сектор Газа

Сегодня во время палестинского митинга в аэропорту Стамбула лидер Турции пригрозил миру религиозной войной, что "резня" в секторе Газа - это детище, порожденное усилиями Запада. Он указал, что Израиль в Газе действует как "военный преступник" и обратился к израильской администрации с призывом не оскорблять чувства турецкого народа. Эрдоган напомнил, что ранее Газа была частью территорий Турции: "Вы хотите войну между крестом и полумесяцем?", - заявил он.

Лидер Турции назвал Израиль "пешкой" в регионе и указал, что Турция может "нагрянуть" к Западу ночью, чтобы отомстить за детоубийство в Газе.

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