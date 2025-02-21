Такой вывод сделали западные чиновники после последних заявлений Трампа и действий представителей США.

США дали понять, что могут прекратить международные усилия по преследованию России за вторжение в Украину. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на слова западных чиновников.

В издании напомнили, что представители США отказались назвать Россию "агрессором" на встрече "ключевой группы" стран, которые готовят трибунал в стиле Нюрнберга для суда над российским диктатором Владимиром Путиным за его военные преступления.

Кроме того, Вашингтон также не хочет был соавтором заявления ООН, которое поддерживает территориальную целостность Украины и требует от РФ вывести свою армию с территории Украины.

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"Администрация Трампа также отказалась подписать запланированное на понедельник заявление G7, в котором Россия будет названа "агрессором" в войне с Украиной по случаю третьей годовщины конфликта. Президент США обвинил Украину в развязывании войны, назвал Владимира Зеленского "диктатором" и настаивал на том, чтобы Россию пригласили обратно в альянс промышленно развитых стран", - отметили в The Telegraph.

Таким образом европейские чиновники обеспокоены, ведь доброжелательная позиция Трампа в отношении Путина может привести к тому, что российскому диктатору простят его преступные действия на территории Украины.

Поэтому подготовка к финальной встрече "ключевой группы" остается под вопросом. Известно, что группа возглавляет коалицию из 40 стран для создания Специального трибунала по агрессии против Украины, как это было после Второй мировой войны.

Эта коалиция предполагает, что США и другие страны присоединятся к Украине, чтобы предоставить юрисдикцию специальному уголовному трибуналу для расследования преступления агрессии и тех, кто его совершил и был причастен к этому.

"Если они не признают, что это агрессия, они не могут участвовать", - отметил один чиновник об оппозиции США к определению России агрессором.

Таким образом если поддержка трибунала со стороны Вашингтона потеряется, то это станет серьезным ударом по международной репутации и авторитету проекта.

"Это достаточно радикальный сдвиг. Переписывание истории и прикидывание, что не Россия начала эту войну, - это то, на что мы не согласимся", - подчеркнул европейский дипломат в интервью The Telegraph.

Отмечается, что США официально еще не вышли из коалиции и должны принять участие в ее следующем заседании в марте, которое состоится в Страсбурге (Франция).

"Дипломатическая нота, с которой ознакомилась The Telegraph, свидетельствует, что европейские чиновники были "шокированы" заявлениями США на ряде международных встреч о том, что Россию следует пригласить обратно в "цивилизованный мир". Европейские столицы сейчас проводят переговоры относительно возможного распада специального трибунала, если США выйдут из него, как того опасаются", - отмечают в издании.

В The Telegraph отметили, что такая новая позиция США значительно отличается от политики экс-президента Джо Байдена, который называл Путина "военным преступником" и подписал ряд международных заявлений, в которых Россия названа государством-агрессором.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия напала на Украину без причины, но Зеленский говорил неправильные вещи. По его словам, Путин хочет заключить соглашение о мире.

"Вы знаете, каждый раз, когда я говорю: о, это не вина России, меня всегда критикуют fake news (так Трамп называет СМИ, которые не разделяют его точку зрения - УНИАН). Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные вещи. Зеленский говорил неправильные вещи. На них напал кто-то гораздо больше и сильнее - что плохо делать, и этого не надо делать. Но Россию можно было так легко отговорить от этого", - отметил американский лидер.

Также Трамп считает, что Зеленскому не обязательно присутствовать на переговорах с РФ. Он отметил, что президенту Украины "не очень важно быть на встречах".

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