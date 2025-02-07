Чтобы трибунал работал, нужно, чтобы его создание поддержали не только в Европе, отметил Ален Берсе.

Новая администрация США не посылает "негативных сигналов" по поводу создания Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины, сообщил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в интервью Европейской правде.

Как рассказал Берсе, чтобы трибунал имел "твердую легитимность", нужно, "чтобы его создание поддержали и чтобы над ним работали многие страны не только в Европе, а на всех континентах". Он подчеркнул, что для такой широкой поддержки "роль G7 будет ключевой".

"Пока мы не имеем негативных сигналов от нее (новой администрации США, - ред.). Но мы увидим во время переговоров, что именно это означает", - сказал генсек.

Видео дня

Он добавил, что были даже "очень позитивные сигналы". По его словам, "Группа семи", а также США "полностью поддерживают Реестр убытков, все дискуссии относительно следующих элементов".

"Специальный трибунал также является частью всего контекста. Он является частью тех усилий, которые мы можем приложить, чтобы обеспечить, что в конце концов ответственность возьмет верх", - пояснил Берсе.

Что касается создания будущего спецтрибунала, то, по словам генсека Совета Европы, Основная группа "нашла компромиссы и решения по всем важным вопросам".

"Насколько я знаю, им нужна еще одна небольшая дискуссия, чтобы быть уверенными, что все элементы договоренности согласованы. И когда это будет - то Совет Европы готов к следующим шагам. Мы готовы действовать хоть сейчас", - отметил он.

Берсе рассказал, что планируется в этом году провести переговоры о тексте международного соглашения, а затем еще провести дипломатическую конференцию "для принятия этого документа". И это также должно произойти в 2025 году, по его словам.

Создание Спецтрибунала для РФ: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, на днях в Брюсселе сказали, что завершить процесс создания учредительного устава Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины хотят в 2025 году. После 13-й встречи Основной группы по созданию трибунала ее участники заявили о значительном прогрессе в этом направлении.

В подписанном весной 2024 года соглашении по безопасности между Украиной и Нидерландами говорилось, что будущий специальный трибунал по преступлению агрессии Российской Федерации будет размещен в Гааге.

Как рассказал представитель Украины в Международном Суде ООН Антон Кориневич, спецтрибунал может начать свою работу еще до окончания войны. По его словам, за преступление агрессии должны привлечь к ответственности представителей высшего политического и военного руководства РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: