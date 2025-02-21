Американский президент таки признал, что агрессором является Россия, хотя и сделал кучу оговорок относительно этого тезиса.

Именно Россия ответственна за войну против Украины. Президент США Дональд Трамп признал этот факт, сообщает корреспондент CBS News в Белом доме Дженнифер Якобс.

"Россия напала. Но у них не было причин для нападения... Эта война никогда не должна была состояться", - приводит она цитату из выступления Трампа.

Однако уже в следующей тираде, которую приводит журналистка, Трамп начинает себе же противоречить.

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"Вы знаете, каждый раз, когда я говорю: о, это не вина России, меня всегда критикуют fake news (так Трамп называет СМИ, которые не разделяют его точку зрения - УНИАН). Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные вещи. Зеленский говорил неправильные вещи. На них напал кто-то гораздо больше и сильнее - что плохо делать, и этого не надо делать. Но Россию можно было так легко отговорить от этого", - сказал Трамп.

Американский президент убежден, что Путин "хочет заключить соглашение" о мире.

"И он не обязан заключать сделку, потому что, если бы он захотел, он получил бы всю страну. Я не пытаюсь сделать Путина более приятным или лучшим. Я просто говорю вам тот факт, что войны не должно было быть", - сказал Трамп.

Трамп и причины войны в Украине

Как писал УНИАН, ранее Дональд Трамп несколько раз в разных заявлениях возлагал на Владимира Зеленского и Джо Байдена ответственность за российское вторжение в Украину. Например, сразу после телефонного разговора с Путиным он сказал, что "одна из причин, по которым началась война - потому что Байден заявил, что Украина может присоединиться к НАТО".

После переговоров делегаций РФ и США в Саудовской Аравии Трамп заявил, что "сейчас у вас есть руководство, которое допустило войну", имея в виду Украину.

Позже он опубликовал пост в соцсети, в котором высказал предположение, что Зеленский просто хочет, чтобы "жирный поток" иностранной помощи Украине продолжался.

Также мы рассказывали, что с недавних пор США избегают официально называть Россию агрессором.