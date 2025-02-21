Американский президент прокомментировал переговоры с РФ.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не обязательно принимать личное участие в переговорах с россиянами по окончанию войны. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Цитаты из его речи приводит корреспондент CBS News в Белом доме Дженнифер Якобс.

"Я не думаю, что ему очень важно быть на встречах", - приводит она слова Трампа о Зеленском.

По словам Трампа, президента Украины не пригласили на встречу с россиянами в Саудовской Аравии, "потому что это не было приоритетом, потому что он так плохо работал в переговорах до сих пор".

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Также журналистка приводит цитату, которая свидетельствует о разочаровании Трампа неудачей быстро заключить соглашение об украинских ископаемых ресурсах.

"Откровенно говоря, я бы хотел, чтобы он туда не ездил. Это было бесполезное путешествие", - сказал Трамп о министре финансов США Скотте Бессенте, который на прошлой неделе привозил в Киев американскую версию соглашения о ресурсах.

Переговоры о мире с РФ

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, зачем была нужна встреча с россиянами в Саудовской Аравии. По его словам, там речь не шла ни о каких деталях потенциального мирного соглашения. Зато Вашингтон хотел выяснить, насколько серьезно россияне настроены на достижение мира.

Также мы розповвидали, что Россия может согласиться передать на восстановление свои замороженные активы, но при условии, что часть денег потратить на восстановление оккупированных территорий.

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