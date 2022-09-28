Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан своей страны покинуть территорию России как можно быстрее.
Об этом он написал в Twitter.
"В связи с обострением международной обстановки повторный и настойчивый призыв. Призываем латвийских граждан не посещать Россию, а тех, кто находится там, оставить ее как можно скорее", - отметил Ринкевичс.
Стоит отметить, что накануне с таким же заявлением выступило Министерство иностранных дел Эстонии. Затем Болгария призвала своих граждан покинуть территорию страны-агрессора.
Позже США обратилось к гражданам страны с призывом как можно быстрее покинуть Россию.
Напомним, что правительство Латвии утвердило предложение Министерства внутренних дел об объявлении чрезвычайной ситуации из-за мобилизации в РФ.