Глава МИД Латвии выступил с важным заявлением.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан своей страны покинуть территорию России как можно быстрее.

Об этом он написал в Twitter.

"В связи с обострением международной обстановки повторный и настойчивый призыв. Призываем латвийских граждан не посещать Россию, а тех, кто находится там, оставить ее как можно скорее", - отметил Ринкевичс.

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Стоит отметить, что накануне с таким же заявлением выступило Министерство иностранных дел Эстонии. Затем Болгария призвала своих граждан покинуть территорию страны-агрессора.

Позже США обратилось к гражданам страны с призывом как можно быстрее покинуть Россию.

Напомним, что правительство Латвии утвердило предложение Министерства внутренних дел об объявлении чрезвычайной ситуации из-за мобилизации в РФ.

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