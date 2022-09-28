Чрезвычайная ситуация объявлена с сегодняшнего дня и до 26 декабря в Алуксененском, Балвском и Лудзенском районах

Правительство Латвии утвердило предложение Министерства внутренних дел об объявлении чрезвычайной ситуации из-за мобилизации в РФ.

Как пишет Delfi, чрезвычайную ситуацию объявили в пунктах пересечения границы и нескольких пограничных краях.

"Чтобы предотвратить возможные угрозы для внутренней безопасности, правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию с 28 сентября по 26 декабря в пунктах пересечения границы и в нескольких приграничных краях - Алуксненском, Балвском и Лудзенском", – сообщает издание.

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Сообщается, что такое решение утвердили в связи с мобилизацией в РФ "с целью активизации военных действий на территории Украины и необходимостью предотвратить возможные угрозы для внутренней безопасности Латвии".

Также правительство решило закрыть пограничный переход в Педедзе и поручило Государственной пограничной охране повысить контроль на латвийско-российской границе и усилить проверку российских граждан, прибывающих в Латвию.

Издание так же отмечает, что с 19 сентября во въезде в Латвию было отказано 57 гражданам России. Легально въехали 2475 российских граждан. Все граждане, въезжающие на территорию страны, проходят строгую проверку.

Убежище в Латвии попросили 16 граждан России. Большинство из них назвали причиной тот факт, что не поддерживают российскую политику или факт преследования. Еще двое попросили об убежище из-за объявленной в России мобилизации.

Бегство россиян из России на фоне объявления мобилизации

На прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин, чья страна потеряла на войне в Украине более 50 тысяч солдат только убитыми, объявил о начале мобилизации.

Это привело к массовому бегству граждан, особенно – мужчин призывного возраста, из страны. По состоянию на вечер субботы, 24 сентября, было известно, что страну покинули более 200 тысяч мужчин.

Среди популярных направлений – Финляндия, Армения, Грузия и другие страны.

На границе с Грузией все эти дни наблюдаются километровые очереди. 26 сентября россияне стянули к границе военных и БТР, заявив, что делают это на случай попытки массового прорыва желающими уехать из страны. 27 сентября стало известно, что российские войска развернут мобилизационный пункт на пункте пропуска "Верхний Ларс" российско-грузинской границы.

Активно обсуждается введение запрета на выезд из РФ для мужчин, которые попадают под мобилизацию. Хотя полного запрета еще нет, военкоматы уже начали рассылать пограничникам списки тех, кого нельзя выпускать.

Также стало известно, что Европейская комиссия пересмотрит визовую политику в отношении россиян, учитывая то, что они массово покидают свою страну после объявления мобилизации.

Мнения среди лидеров стран Европы относительно того, стоит ли способствовать бегству россиян от мобилизации, разделились. Пока Чехия, Испания и Германия говорят о готовности открыть для них границы, Польша, Литва, Латвия и Эстония настаивают на том, что россияне должны оставаться в своей стране.

По данным пограничной службы Литвы, за первую неделю работы новых правил выдачи виз для граждан России в странах Балтии 153 россиянам отказали во въезде в Литву, 48 - в Латвию и 155 - в Эстонию.

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