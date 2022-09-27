Решение связано с объявленной мобилизацией в РФ.

Граждан Болгарии призвали отказаться от поездок в Российскую Федерацию. Решение связано с частичной мобилизацией в Российской Федерации.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Болгарии.

"В связи с ухудшением ситуации Министерство иностранных дел Республики Болгария призывает воздержаться от поездок в РФ и рекомендует находящимся в Российской Федерации болгарским гражданам рассмотреть возможность как можно быстрее покинуть страну, используя имеющиеся в настоящее время средства передвижения", - говорится в сообщении.

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При этом дипломаты посоветовали гражданам Болгарии, которые находятся на территории России, быть бдительными, избегать мест массового скопления людей и учитывать обстоятельства и развитие ситуации.

Стоит отметить, что накануне с таким же заявлением выступило Министерство иностранных дел Эстонии.

"В связи с военными действиями России мы советуем не ездить в Россию без крайней необходимости и полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной. Мы просим граждан Эстонии, временно пребывающих в России, взвесить важность своего пребывания в России и по возможности вернуться в Эстонию", - указано в сообщении.

Кроме того, владельцев двойного гражданства предупредили, что Россия их рассматривает как своих граждан. Также граждан Эстонии, пребывающих в России, просят зарегистрировать свое пребывание на сайте Министерства иностранных дел.

"Консульскую помощь можно получить только в посольстве Эстонии в Москве. Если, вы, например, потеряете свой паспорт, то вам придется самостоятельно пойти в посольство, чтобы получить временный заменяющий документ, с которым можно покинуть страну. Помощь в других ситуациях (особенно, если получатель находится не в Москве) крайне осложнена и требует времени", - подытожили в МИД Эстонии.

Россияне в мире - что известно

12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать от граждан России документы на оформление туристических виз, оставив им возможность получать только визы определенных категории, включая гуманитарные.

В ночь с 18 на 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для россиян с шенгенскими туристическими визами, потому что считают, что их поездки - это угроза общественной безопасности всей шенгенской зоны.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале мобилизации, что привело к массовому бегству граждан, особенно – мужчин призывного возраста. По состоянию на вечер субботы, 24 сентября, было известно, что страну покинули более 200 тысяч мужчин.

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