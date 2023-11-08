Лишь 28% опрошенных заявили, что в настоящее время в США под президентством Байдена дела идут очень или достаточно хорошо.

Новый опрос, проведенный телеканалом CNN, показал, что поддержка Трампа в США растет.

Как сообщает Politico, этот опрос усилил недавнюю обеспокоенность по поводу заявки на переизбрание Джо Байдена, поскольку действующий президент еще больше отстает от своего оппонента 2020 года и нынешнего лидера Республиканской партии Дональда Трампа.

Опрос зарегистрированных избирателей показал, что Трамп набрал 49% против 45% Байдена. Причем разрыв увеличился, по сравнению с данными на конец августа.

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Как сообщается, лишь 28% заявили, что в настоящее время в США под президентством Байдена дела идут очень или достаточно хорошо.

Также всего 25% опрошенных ответили "да" на вопрос о том, "есть ли у Байдена выносливость/сообразительность", а 74% ответили "нет". Трамп получил гораздо более высокие оценки в этой категории: 53% ответили "да", а 47% - "нет".

Среди демократов 51% заявили, что Байден обладает резкостью и выносливостью, по сравнению с 90% республиканцев, которые говорят, что у они есть у бывшего президента.

Среди избирателей в возрасте до 35 лет 48% поддержали Трампа, в то время как 47%отдали предпочтение Байдену, что является существенным сужением соответствующей поддержки в этой категории, которая ранее в целом была в пользу Байдена.

Трамп опасно опережает Байдена по рейтингу в ключевых штатах - что известно

Текущий лидер Соединенных Штатов, Джо Байден, отстает от своего главного соперника, Дональда Трампа, в 5 из 6 важных штатов, согласно опросу, заказанному газетой The New York Times.

По результатам исследования, Байден отстает от Трампа практически во всех так называемых "штатах-качелях" - тех регионах, где и демократы, и республиканцы не имеют надежной поддержки.

В результате опроса, Байден уступает Трампу от 3 до 10 процентов среди опрошенных избирателей Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады и Пенсильвании. Исключение составляет лишь Висконсин, где текущий президент удерживает преимущество.

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