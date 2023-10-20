Байден уступает Трампу в популяярности / фото REUTERS

Дональд Трамп опережает президента США Джо Байдена в рейтинге среди избирателей нескольких ключевых штатов. Главная причина заключается в непопулярности экономической политики действующей администрации, пишет Bloomberg.

Как показал опрос, проведенный по заказу редакции, Трамп опережает Байдена с результатом 47% против 43% среди избирателей в так называемых "колеблющихся штатах" (swing state) – где ни одна из двух ключевых партий США не имеет устойчивой поддержки и выборы там по очереди выигрывают то республиканцы, то демократы. Речь идет о штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

За тринадцать месяцев до выборов Байден отставал от бывшего президента в пяти из семи "колеблющихся штатов". Как показывает инфографика, в пользу действующего президента чаша весов народной поддержки склоняется лишь в Неваде. А в Мичигане между кандидатами полный паритет. Остальные штаты - за Трампом.

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bloomberg.com

"Несмотря на то, что оба кандидата имеют практически одинаковую поддержку на национальном уровне, эти Штаты, вероятно, будут особенно важны для получения голосов избирателей, которые будут определять следующего президента", – пишет издание.

Справка УНИАН. Здесь стоит отметить, что из-за особенностей американской избирательной системы для кандидатов в президенты важно не столько количество голосов в абсолютных цифрах, сколько формальное преимущество в голосах над соперником в каждом отдельном штате. Если упростить, то победителем становится тот, кто побеждает условно в большем количестве штатов, а не тот кто набирает больше голосов избирателей в целом. Хотя на самом деле важна также и численность населения в выигранных штатах.

Опрос Bloomberg показал, что избиратели в "колеблющихся штатах" склоняются к Трампу из-за того, что, по их мнению, американская экономика была в лучшем состоянии во времена его администрации, чем при Байдене. 

Кроме того, избирателям нравится позиция Трампа еще по ряду ключевых вопросов, в частности по проблемам иммиграции и развития инфраструктуры, а также его отношение к Украине и Китаю.

Выборы в США - последние новости

Следующие выборы президента США состоятся в начале ноября 2024 года. Ранее Джо Байден уже подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок. Единого кандидата от республиканцев пока нет - продолжаются так называемые праймериз, то есть внутрипартийные выборы. Но самый высокий рейтинг в этом лагере имеет именно Дональд Трамп.

Бывшая госсекретарь США и в прошлом первая леди страны Хиллари Клинтон проигравшая Трампу президентские выборы 2016 года, высказала мнение, что Россия обязательно попытается вмешаться в эти выборы. По ее мнению, проблема в том, что части американцев нравится путинский авторитаризм.

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